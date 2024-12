Ibrahimović sulla sua carriera da giocatore: "Ho giocato in grandi club, ma nessuno è come il Milan"

L'ex attaccante svedese ha rilasciato un'intervista a UEFA.com, nella quale ha trattato vari argomenti: dall'addio al calcio al ruolo di dirigente.

Nella settimana in cui tornano a giocarsi i match di Champions League, con il Milan che affronterà la Stella Rossa in una gara che può rivelarsi fondamentale per il passaggio del turno, Zlatan Ibrahimović ha rilasciato un'intervista, pubblicata sul sito UEFA.com.

L'ex attaccante svedese ha parlato del suo ritorno a Milano prima da giocatore, poi da dirigente, sottolineando l'importanza che ha avuto il club rossonero nella sua vita calcistica, ma non solo.

Tra i temi trattati anche l'addio al calcio giocato, la celebrazione dei 125 anni di storia del Diavolo e un parere su Christian Pulisic e Tijjani Reijnders.

Di seguito le parole dell'attuale dirigente del Milan.