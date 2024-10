Ibrahimovic nel mondo della boxe? La notizia sta facendo il giro dei social: "Sarebbe un buon avversario"

Ibra potrebbe partecipare ad un evento della Misfits Boxing, compagnia di boxe crossover, in virtù della sua cintura nera di taekwondo.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe salire sul ring per un incontro di boxe. Questa l'indiscrezioni dal Regno Unito, in cui si dicono sicuri della possibilità di vedere il dirigente del Milan partecipare ad un prossimo evento per mettere in mostra le proprie abilità da cintuna nera di taekwondo.

Dunque, boxe o taekwondo? Entrambi permessi, visto che l'evento in questione è di crossover boxing, e potrebbe vedere di fronte anche due atleti esperti di discipline ben diverse, ma soprattutto provenienti dal mondo del web e di quello sportivo in generale. Come nel caso di Ibrahimovic.

A parlare della possibilità è Mams Taylor, promotore di boxe e co-presidente della Misfits Boxing. A cui Ibrahimimovic sarebbe interessato a partecipare.