I tifosi della Juve fanno partire un coro contro l’Inter: Sneijder risponde con un gesto

Wesley Sneijder non ha dimenticato l’Inter e l’ha confermato reagendo al coro intonato da un gruppo di tifosi della Juventus.

Approdato all’Inter nel 2009 dopo due annate vissute al Real Madrid, proprio in nerazzurro Wesley Sneijder ha forse vissuto la parentesi più importante della sua splendida carriera.

Diventato fin da subito uno dei leader tecnici della compagine meneghina, è stato tra gli straordinari protagonisti dell’incredibile cavalcata che nel 2010 ha consentito di completare lo storico Triplete.

Il centrocampista olandese lascerà poi l’Italia e l’Inter quattro anni più tardi nel 2013, ma il legame con i colori nerazzurri non è mai venuto meno.

Chiedere per conferma ad alcuni tifosi della Juventus che, dopo una partita tra leggende giocata in Belgio, ha ‘pensato bene’ di intonare il coro “Chi non salta interista è”.