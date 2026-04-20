I numeri 'horror' del Como contro l'Inter: un tabù che a San Siro dura da oltre 70 anni

Vigilia del secondo atto della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, impegnate a San Siro dopo lo 0-0 dell'andata maturato al 'Sinigaglia'.
Questa sarà la quarta sfida in stagione tra le due squadre, la sesta considerando anche le precedenti due del 2024/25: in ogni circostanza, però, i lariani non sono mai riusciti a portare a casa il bottino pieno.
Non è quindi sbagliato considerare i nerazzurri come la 'bestia nera' della squadra di Fabregas: un tabù che, per quanto riguarda il rendimento del Como al 'Meazza', ha radici antichissime.