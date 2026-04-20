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Vittorio Rotondaro

I numeri 'horror' del Como contro l'Inter: un tabù che a San Siro dura da oltre 70 anni

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L'Inter è la 'bestia nera' del Como: gli uomini di Fabregas dovranno avere la meglio anche sulla storia nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

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Vigilia del secondo atto della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, impegnate a San Siro dopo lo 0-0 dell'andata maturato al 'Sinigaglia'.

Questa sarà la quarta sfida in stagione tra le due squadre, la sesta considerando anche le precedenti due del 2024/25: in ogni circostanza, però, i lariani non sono mai riusciti a portare a casa il bottino pieno.

Non è quindi sbagliato considerare i nerazzurri come la 'bestia nera' della squadra di Fabregas: un tabù che, per quanto riguarda il rendimento del Como al 'Meazza', ha radici antichissime.

  • 8 GOAL SUBITI IN CAMPIONATO

    Fatta eccezione per lo scialbo 0-0 dell'andata, la porta del Como è stata violata abbondantemente dai ragazzi di Chivu che, nelle due sfide di campionato, hanno segnato addirittura otto volte.

    Lo scorso 6 dicembre netto 4-0 a Milano, seguito dal recentissimo 3-4 di Como che ha di fatto indirizzato una volta per tutte la lotta Scudetto.

    Nonostante ciò, quella del Como è la seconda miglior difesa della Serie A (alle spalle del Milan): il 28% delle reti al passivo (8 su 28) è causa proprio dell'Inter.

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  • K.O. ANCHE LA SCORSA STAGIONE

    Como puntualmente battuto anche nella stagione del ritorno in Serie A, che ha visto l'Inter avere la meglio su Nico Paz e compagni sia all'andata che al ritorno.

    Lariani sconfitti con lo stesso risultato (2-0) prima al 'Meazza' e poi davanti al pubblico amico: un successo amaro per Lautaro e soci, costretti a veder festeggiare il Napoli di Conte nel 38° e ultimo turno.

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  • NUMERI 'HORROR': IL TABÙ SAN SIRO

    L'ultima vittoria del Como sull'Inter è vecchia di 40 anni e risale al 15 dicembre 1985: al 'Sinigaglia' fu la rete del compianto Stefano Borgonovo a frenare la corsa nerazzurra.

    Per trovare l'ultimo (che poi è anche l'unico) sorriso contro i nerazzurri al 'Meazza' bisogna tornare indietro fino al 14 maggio 1950, quando lo stadio non era ancora stato intitolato allo storico attaccante: 1-2 firmato Rabitti e Ghiandi, di Nyers l'inutile goal interista.

    Da allora sono passati quasi 76 anni: un'eternità.

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