I numeri 'horror' del Como contro l'Inter: un tabù che a San Siro dura da oltre 70 anni

Como puntualmente battuto anche nella stagione del ritorno in Serie A, che ha visto l'Inter avere la meglio su Nico Paz e compagni sia all'andata che al ritorno.

Lariani sconfitti con lo stesso risultato (2-0) prima al 'Meazza' e poi davanti al pubblico amico: un successo amaro per Lautaro e soci, costretti a veder festeggiare il Napoli di Conte nel 38° e ultimo turno.