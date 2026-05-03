I goal nel momento che più contava: il sigillo di Thuram sullo Scudetto dell'Inter

All'Inter bastava un pareggio davanti ai propri tifosi a San Siro per garantirsi la conquista dello Scudetto, ma contro il Parma si è spinta oltre assolvendo pienamente al suo compito.

Ha vinto la partita per regalarsi il miglior epilogo possibile e, di fatto, a dare il via ai festeggiamenti è stato proprio l'uomo che nell'ultimo mese più di tutti lo aveva meritato: Marcus Thuram.

L'attaccante francese, ad un soffio dal finale della prima frazione, quando il risultato era ancora ancorato sullo 0-0, ha sfruttato un ottimo assist di Zielinski e, da posizione ravvicinata in area di rigore, non ha lasciato scampo a Suzuki scaraventando il pallone verso il palo più lontano.

Un goal che ha assunto i contorni di un sigillo sullo Scudetto e che ha confermato come Thuram abbia ritrovato la miglior condizione possibile proprio nel momento che più contava.



