I goal nel momento che più contava: il sigillo di Thuram sullo Scudetto dell'Inter

C'erano solo pochi metri a separarla dallo Scudetto e l'Inter li ha percorsi con la tranquillità di chi aveva chiuso il discorso con largo anticipo e non aspettava altro che la certezza data dalla matematica per far partire i festeggiamenti.
La compagine meneghina ha ottenuto contro il Parma gli ultimi punti necessari per laurearsi, per la ventunesima volta nella sua lunga storia, campione d'Italia.
Ad un anno di distanza da quel rush finale perso al fotofinish contro il Napoli, i nerazzurri tornano a cucirsi il tricolore sul petto e lo fanno con il più ampio merito possibile.
Uno Scudetto dai tanti volti, compreso quello di Marcus Thuram che, proprio nel momento che più contava, è riuscito non solo a mettersi alle spalle le critiche, ma soprattutto è riuscito a prendere per mano la squadra e a condurla fino al traguardo.