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Thuram Barella Inter Parma Scudetto Serie AGetty Images
Leonardo Gualano

I goal nel momento che più contava: il sigillo di Thuram sullo Scudetto dell'Inter

Serie A
Inter

Marcus Thuram è stato tra i trascinatori dell'Inter nello sprint finale che ha condotto allo Scudetto: i suoi goal consecutivi si sono rivelati fondamentali.

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C'erano solo pochi metri a separarla dallo Scudetto e l'Inter li ha percorsi con la tranquillità di chi aveva chiuso il discorso con largo anticipo e non aspettava altro che la certezza data dalla matematica per far partire i festeggiamenti.

La compagine meneghina ha ottenuto contro il Parma gli ultimi punti necessari per laurearsi, per la ventunesima volta nella sua lunga storia, campione d'Italia.

Ad un anno di distanza da quel rush finale perso al fotofinish contro il Napoli, i nerazzurri tornano a cucirsi il tricolore sul petto e lo fanno con il più ampio merito possibile.

Uno Scudetto dai tanti volti, compreso quello di Marcus Thuram che, proprio nel momento che più contava, è riuscito non solo a mettersi alle spalle le critiche, ma soprattutto è riuscito a prendere per mano la squadra e a condurla fino al traguardo.

  • Marcus Thuram Inter Parma Serie AGetty

    IL SIGILLO SULLO SCUDETTO

    All'Inter bastava un pareggio davanti ai propri tifosi a San Siro per garantirsi la conquista dello Scudetto, ma contro il Parma si è spinta oltre assolvendo pienamente al suo compito.

    Ha vinto la partita per regalarsi il miglior epilogo possibile e, di fatto, a dare il via ai festeggiamenti è stato proprio l'uomo che nell'ultimo mese più di tutti lo aveva meritato: Marcus Thuram.

    L'attaccante francese, ad un soffio dal finale della prima frazione, quando il risultato era ancora ancorato sullo 0-0, ha sfruttato un ottimo assist di Zielinski e, da posizione ravvicinata in area di rigore, non ha lasciato scampo a Suzuki scaraventando il pallone verso il palo più lontano.

    Un goal che ha assunto i contorni di un sigillo sullo Scudetto e che ha confermato come Thuram abbia ritrovato la miglior condizione possibile proprio nel momento che più contava.


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  • UN MESE DI GOAL

    Marcus Thuram è stato tra coloro che hanno preso per mano l'Inter nel momento cruciale della stagione.

    Sono stati i suoi goal a scandire le fasi che hanno portato dalla sensazione che la corsa Scudetto potesse riaprirsi da un momento all'altro a chiudere il discorso con ampio anticipo.

    I numeri da questo punto di vista non mentono: l'attaccante francese, da inizio aprile in poi, ha messo a segno sei goal pesantissimi.

    Un ruolino di marcia aperto il 5 aprile nel 5-2 alla Roma (anche due assist nell'occasione) e che poi ha toccato le tappe Como (fondamentale doppietta nel 3-4 finale), Cagliari, Torino e appunto Parma.

    In sostanza ha segnato ininterrottamente per un mese intero, che in termini di calendario calcistico si traduce in cinque partite di fila.

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  • Lautaro Martinez Marcus Thuram Inter Parma Serie AGetty

    IN CATTEDRA ANCHE SENZA IL GEMELLO LAUTARO

    Se lo Scudetto conquistato al primo tentativo al termine della stagione 2023-2024 era stato inevitabilmente quello della 'ThuLa', questo è per forza di cose diverso.

    Entrambi, a volte anche nello stesso momento, hanno dovuto fare i conti con problemi fisici che non hanno consentito loro di esprimersi con la consueta continuità e soprattutto di comporre in ogni partita quella coppia offensiva che non può non essere considerata la migliore del campionato.

    Paradossalmente, Thuram è anzi riuscito a prendere per mano l'Inter nel momento in cui Lautaro Martinez è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di problemi fisici.

    Nella fase del campionato nella quale più c'era bisogno di goal e, di conseguenza, l'assenza del capitano nerazzurro poteva assumere il peso di un macigno, l'attaccante francese ha risposto da attaccante vero, facendo sentire meno la mancanza di un giocatore considerato, solo fino a poche settimane fa, al limite dell'insostituibile.

    Da questo punto di vista, la staffetta proprio nella sfida Scudetto con il Parma ha assunto un valore quasi simbolico.

  • NEL MIGLIOR MOMENTO POSSIBILE

    Quella che andrà in archivio sarà per Marcus Thuram una stagione chiusa nel migliore dei modi, ma dopo tante luci ed ombre.

    Di fatto ha cambiato marcia nel miglior momento possibile, ovvero contro la Roma, quando il goal in campionato mancava da praticamente due mesi.

    Un periodo lunghissimo per un attaccante del suo valore, tanto che per settimane non erano di certo mancate le critiche anche pesanti.

    Nell'ultimo mese ha di fatto segnato quasi quanto nei primi trenta turni del torneo, anche se non va dimenticato che nella prima parte della stagione un grave infortunio muscolare lo aveva costretto a saltare cinque gare consecutive.

    Thuram si è dunque ritrovato nel miglior momento possibile: quello nel quale l'Inter ha cambiato definitivamente marcia per involarsi verso il titolo.

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