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Francesco Schirru

I giocatori della Bosnia rifiutano di dare la mano a quelli di Israele: è successo in Under 21

EURO U21 Qualification
Israele U21 vs Bosnia ed Erzegovina U21
Israele U21
Bosnia ed Erzegovina U21

Il capitano della Bosnia U21, racconta: "La mia patria e i miei genitori non mi hanno mai insegnato a piegarmi di fronte a coloro che stanno conducendo questo mondo verso il disonore e la violenza".

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I giocatori della Bosnia U21, eccetto quattro, hanno scelto di non stringere la mano ai pari età di Israele prima della partita di qualificazione agli Europei di categoria, terminata 0-0. Facente parte del gruppo G, la gara sta facendo parlare di sè soprattutto per l'accaduto, visto un match non proprio esaltante. Nella stessa giornata in cui la rappresentativa maggiore eliminava l'Italia, i giovani hanno fatto il giro del mondo per la propria scelta politica.

"Come capitano della squadra, prima della partita ho chiarito con fermezza che la mia patria e i miei genitori non mi hanno mai insegnato a piegarmi di fronte a coloro che stanno conducendo questo mondo verso il disonore e la violenza" ha scritto sui social capitan Muhamed Buljubašić, centrocampista classe 2004 del Rizespor, club turco.

"La mia intenzione era quella di dare l'esempio e di riflettere ciò che pensa tutto il mio Paese e ciò che ogni persona ragionevole pensa della situazione attuale nel mondo. La Bosnia è stata e sarà sempre parte della verità e della giustizia".

  • IL GRUPPO G

    La Norvegia sta dominando il girone G che porterà la capolista all'Europeo Under 21. Al massimo torneo continentale di categoria accederanno però anche le migliori seconde, posizione a cui puntano sia Bosnia Erzegovina che Israele.

    Se la Norvegia si trova a 12 punti dopo quattro vittorie su cinque gare, Bosnia e Israele seguono a sette punti dopo sei partite, mentre Olanda e Slovenia chiudono il raggruppamento con 5 (cinque e sei gare rispettivamente giocate).

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