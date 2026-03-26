I Friedkin e il rischio multiproprietà per Roma ed Everton: solo uno dei due club potrà giocare in Europa?

Il finale di stagione potrebbe aprire uno scenario delicato per la Roma e l'Everton FC, entrambe ancora in corsa per un posto nelle competizioni europee. A complicare il quadro non è solo la classifica, ma soprattutto un aspetto regolamentare: i due club appartengono alla stessa proprietà, quella guidata da Dan Friedkin.
La questione è finita sotto osservazione da parte della UEFA, che da anni vigila con attenzione sui casi di multiproprietà per tutelare l’integrità delle competizioni. Il rischio, tutt’altro che teorico, è che Roma ed Everton possano trovarsi nella stessa coppa europea nella prossima stagione, facendo scattare un potenziale conflitto con i regolamenti.
Con le classifiche ancora aperte e distacchi minimi, quello che sembrava uno scenario remoto sta diventando qualcosa da tenere in forte considerazione.