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Andrea Ajello

I Friedkin e il rischio multiproprietà per Roma ed Everton: solo uno dei due club potrà giocare in Europa?

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Roma ed Everton puntano all'Europa, ma avere la stessa proprietà può trasformare l’obiettivo in un problema. Se dovessero qualificarsi alla stessa competizione, la UEFA potrebbe intervenire ed escludere uno dei due club.

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Il finale di stagione potrebbe aprire uno scenario delicato per la Roma e l'Everton FC, entrambe ancora in corsa per un posto nelle competizioni europee. A complicare il quadro non è solo la classifica, ma soprattutto un aspetto regolamentare: i due club appartengono alla stessa proprietà, quella guidata da Dan Friedkin.


La questione è finita sotto osservazione da parte della UEFA, che da anni vigila con attenzione sui casi di multiproprietà per tutelare l’integrità delle competizioni. Il rischio, tutt’altro che teorico, è che Roma ed Everton possano trovarsi nella stessa coppa europea nella prossima stagione, facendo scattare un potenziale conflitto con i regolamenti.

Con le classifiche ancora aperte e distacchi minimi, quello che sembrava uno scenario remoto sta diventando qualcosa da tenere in forte considerazione.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    Come spiegato  nell'Articolo 5, comma 1 del regolamento UEFA, dentro la stessa competizione: "Nessuno può essere contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella gestione, nell'amministrazione e/o nel rendimento sportivo di più di un club che partecipi al club".

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  • SOLO UNA TRA ROMA ED EVERTON IN EUROPA?

    Repubblica ha provato a interpellare la Roma, senza però ottenere risposte sul tema. Alla luce delle attuali posizioni in classifica di Roma ed Everton, l’ipotesi di un conflitto regolamentare non può più essere esclusa.


    Ma come si risolve la situazione? La UEFA è esplicita: "nel caso in cui due o più club non soddisfino i requisiti previsti per garantire la regolarità della competizione, soltanto uno potrà essere ammesso". In termini pratici, questo significa che uno dei club verrebbe escluso.


    Come fare per decidere chi tra i due club si qualificherebbe in Europa? I criteri di scelta sono chiari: in prima istanza verrà preferito "il club che si è classificato più in alto nel proprio campionato nazionale». Poi «il club la cui federazione è più in alto nella lista di accesso Uefa".

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  • LA SITUAZIONE DELL'EVERTON

    L'Everton è sorprendentemente in lotta per un posto europeo. La squadra si trova al momento in settima posizione a pari punti del Brentford. L'Everton è a soli due punti dalla zona Europa League.

    Quando mancano 8 giornate al termine del campionato, le possibilità che i Toffies raggiungano la seconda competizione europea quindi non è assolutamente da scartare.


  • LA SITUAZIONE DELLA ROMA

    A differenza dell’Everton , la Roma è ancora in piena corsa per qualificarsi in Champions League. Se così fosse, allora non ci sarebbero problemi, visto che la UEFA non vieta a due club che hanno la stessa proprietà di partecipare a due competizioni differenti.


    Al momento però i giallorossi sono sesti in classifica e quindi lo scenario di qualificarsi in Europa League o Conference è piuttosto elevato.

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