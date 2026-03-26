I Friedkin e il rischio multiproprietà per Roma ed Everton: solo uno dei due club potrà giocare in Europa?

A differenza dell’Everton , la Roma è ancora in piena corsa per qualificarsi in Champions League. Se così fosse, allora non ci sarebbero problemi, visto che la UEFA non vieta a due club che hanno la stessa proprietà di partecipare a due competizioni differenti.





Al momento però i giallorossi sono sesti in classifica e quindi lo scenario di qualificarsi in Europa League o Conference è piuttosto elevato.