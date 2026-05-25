I convocati dell'Italia per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: presente Samuele Inacio, l'elenco completo

La prima Italia post disastro bosniaco è realtà: annunciati i convocati per le due amichevoli in programma nelle prossime settimane, il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 contro la Grecia.
Nessuna sorpresa per quanto riguarda il tenore delle convocazioni decise da Silvio Baldini, commissario tecnico azzurro a interim dopo l'addio di Rino Gattuso e in attesa della nomina di un sostituto: risparmiati i titolari, chiamati invece i giovani dell'Under 21.
Tra questi c'è anche Samuele Inacio, figlio di Inacio Piá e gioiello del Borussia Dortmund, considerato la futura stella del panorama azzurro. L'unico dei 'grandi' inseriti in lista, invece, è Gianluigi Donnarumma.