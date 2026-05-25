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Samuele Inacio ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

I convocati dell'Italia per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: presente Samuele Inacio, l'elenco completo

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Diramata la lista dei giocatori che formeranno l'Italia nelle due partite di giugno: chi indosserà la maglia azzurra sotto la guida del ct a interim Silvio Baldini.

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La prima Italia post disastro bosniaco è realtà: annunciati i convocati per le due amichevoli in programma nelle prossime settimane, il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 contro la Grecia.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda il tenore delle convocazioni decise da Silvio Baldini, commissario tecnico azzurro a interim dopo l'addio di Rino Gattuso e in attesa della nomina di un sostituto: risparmiati i titolari, chiamati invece i giovani dell'Under 21.

Tra questi c'è anche Samuele Inacio, figlio di Inacio Piá e gioiello del Borussia Dortmund, considerato la futura stella del panorama azzurro. L'unico dei 'grandi' inseriti in lista, invece, è Gianluigi Donnarumma.

  • I PORTIERI

    Detto di Gigio, il roster dei portieri azzurri per i test contro Lussemburgo e Grecia è completato da Daffara, di proprietà della Juve ma protagonista ad Avellino nell'ultima stagione, nonché da Palmisani fresco di promozione in A col Frosinone.


    Giovanni Daffara (Avellino)

    Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

    Lorenzo Palmisani (Frosinone)


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  • I DIFENSORI

    Passando al reparto difensivo, a parte il viola Comuzzo e il cagliaritano (cartellino dell'Atalanta) Palestra figurano altri profili al centro del progetto Under di Baldini: Ahanor, fresco di naturalizzazione; il milanista Bartesaghi e via via scorrendo Chiarodia, Favasuli, Mane e Reggiani.


    Honest Ahanor (Atalanta)

    Davide Bartesaghi (Milan)

    Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach)

    Pietro Comuzzo (Fiorentina)

    Costantino Favasuli (Catanzaro)

    Filippo Mane (Borussia Dortmund)

    Marco Palestra (Cagliari)

    Luca Reggiani (Borussia Dortmund)

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  • I CENTROCAMPISTI

    Per ciò che concerne i centrocampisti spicca il nome del romanista Pisilli, con Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour e Venturino (quest'ultimo naturalmente con doti spiccatamente offensive) a fargli compagnia.



    Matteo Dagasso (Venezia)

    Giacomo Faticanti (Juventus)

    Luca Lipani (Sassuolo)

    Cher Ndour (Fiorentina)

    Niccolò Pisilli (Roma)

    Lorenzo Venturino (Roma)

  • GLI ATTACCANTI

    In attacco - dove c'è l'interista Pio Esposito - il piatto forte è infine rappresentato dalla convocazione di Samuele Inacio, figlio di Inacio Pià e fresco di primo goal col Borussia Dortmund. Al classe 2008, Baldini, ha unito: Camarda, Cherubini, Ekhator, Fini e Koleosho.


    Francesco Camarda (Lecce)

    Luigi Cherubini (Sampdoria)

    Jeff Ekhator (Genoa)

    Francesco Pio Esposito (Inter)

    Seydou Fini (Frosinone)

    Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

    Luca Koleosho (Paris FC)

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  • L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

    Questo è l'elenco completo dei convocati dell'Italia:


    Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);


    Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);


    Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);


    Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).




  • QUANDO GIOCA L'ITALIA CONTRO LUSSEMBURGO E GRECIA?

    La Nazionale di Baldini affronterà il Lussemburgo mercoledì 3 giugno alle ore 20.45, allo Stade de Luxembourg; domenica 7 giugno, sempre alle 20.45, sarà invece il turno della Grecia al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, alle 21 italiane. Sempre che gli ellenici accettino di giocare contro i giovani azzurri.

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