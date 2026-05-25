I convocati dell'Italia per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: presente Samuele Inacio, l'elenco completo

In attacco - dove c'è l'interista Pio Esposito - il piatto forte è infine rappresentato dalla convocazione di Samuele Inacio, figlio di Inacio Pià e fresco di primo goal col Borussia Dortmund. Al classe 2008, Baldini, ha unito: Camarda, Cherubini, Ekhator, Fini e Koleosho.





Francesco Camarda (Lecce)

Luigi Cherubini (Sampdoria)

Jeff Ekhator (Genoa)

Francesco Pio Esposito (Inter)

Seydou Fini (Frosinone)

Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

Luca Koleosho (Paris FC)