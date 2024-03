I casi Lukaku in Juve-Inter e Juan Jesus in Inter-Napoli: perché Gravina non squalifica Acerbi

La decisione del presidente della FIGC e le differenze con il caso Lukaku, a cui tolse la squalifica: perché non interviene sul caso Acerbi.

A due giorni dalla sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea, che ha assolto Francesco Acerbi dopo le accuse di razzismo mosse dal difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus, la decisione continua a far discutere.

Nelle ore successive sono arrivate le reazioni di Juan Jesus, prima via social e poi attraverso un comunicato ufficiale, e del Napoli, che ha annunciato la decisione di togliere la patch ‘Keep Racism Out’ dalla maglia già a partire dalla gara di sabato contro l’Atalanta.

Acerbi è stato assolto per mancanza di prove e gravi indizi, come sottolineato dal Giudice Sportivo, una sentenza che continua a dividere.

In termini di regolamento, l’unico a poter cambiare la decisione, arrivata in seguito a un supplemento d’indagine della Procura Federale capitana da Giuseppe Chinè e dalla sua squadra, è il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

La Gazzetta dello Sport riferisce che il numero uno della Federcalcio, che in passato aveva tolto la squalifica a Romelu Lukaku concedendo la ‘grazia’ all’attaccante belga in seguito alla reazione per i cori razzisti durante la semifinale d’andata di Coppa Italia 2022/23, non è intenzionato a fermare Francesco Acerbi e rovesciare la scelta del Giudice Sportivo.