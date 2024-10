Hummels verso l'esordio con la Roma: contro l'Elfsborg può giocare dal 1'

Per Hummels si avvicina l'esordio con la maglia della Roma: condizione fisica migliorata rispetto all'arrivo in giallorosso.

Finora non si è praticamente mai visto, né alle dipendenze dell'ex tecnico De Rossi e né con il nuovo arrivato Juric: Mats Hummels era ben consapevole di dover attendere un po' prima di poter dare il proprio contributo alla causa della Roma.

Arrivato da svincolato a mercato ormai concluso, il difensore tedesco si è preso fisiologicamente del tempo per mettersi in pari rispetto ai compagni, per quanto riguarda una condizione fisica gioco forza non ottimale e legata all'assenza di allenamenti in squadra prolungata per tutta l'estate.

La chance sta però per arrivare: secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', Hummels dovrebbe rientrare nel terzetto difensivo della Roma che giovedì sera affronterà in trasferta gli svedesi dell'Elfsborg in Europa League.