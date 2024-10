Il difensore tedesco era dato come titolare in Europa League, ma contro la Dinamo Kiev non è entrato nemmeno un minuto. Juric: "

Se non è un caso, poco ci manca. Per esordire ufficialmente con la maglia della Roma, Mats Hummels dovrà aspettare - forse - la trasferta in casa della Fiorentina. Il difensore tedesco, arrivato in giallorosso a mercato chiuso nei primi giorni di settembre, non ha ancora giocato nemmeno un minuto con la sua nuova maglia. Una decisione insolita quella di Juric, che sembra non aver particolare fiducia nell'ex difensore di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. L'articolo prosegue qui sotto