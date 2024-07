Il difensore tedesco, svincolato dal Borussia Dortmund, ha ricevuto una proposta dal Bologna che ora attende una risposta.

Mats Hummels non è mai stato così vicino al trasferimento in Serie A.

L'esperto difensore tedesco, svincolato dal Borussia Dortmund e dunque libero a costo zero, ha ricevuto un'offerta dal Bologna.

La società rossoblu vorrebbe puntare sull'esperienza di Hummels per sistemare il reparto arretrato in vista anche dell'impegno in Champions League.

Hummels nelle intenzioni del Bologna dovrebbe prendere il posto di Riccardo Calafiori, ceduto all'Arsenal.