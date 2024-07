Hansa Rostock-Lazio 0-3: Zaccagni leader, Castellanos fa goal e assist

Nella quarta uscita del precampionato, la prima in campo internazionale, i biancocelesti di Baroni calano il tris: protagonisti il numero 10 e Taty.

La '10' sulle spalle, la fascia da capitano al braccio e subito il primo goal della stagione, seppur in una gara non ufficiale. È già la Lazio di Mattia Zaccagni.

L’esterno della Nazionale, reduce dall’Europeo in Germania con gli Azzurri di Spalletti, è subito protagonista nel successo della Lazio a Rostock sul campo dell’Hansa, nel primo impegno internazionale del precampionato della squadra di Marco Baroni.

Dopo i successi contro la selezione locale dell’Auronzo di Cadore e il Trapani e il pari contro la Triestina, gare disputate nel ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, i biancocelesti si impongono in terra teutonica con un netto 3-0.

Grande protagonista Valentin 'Taty' Castellanos, autore di un goal e di due assist per i compagni: l’argentino mette lo zampino in tutte le reti della squadra di Baroni, rifinendo per Zaccagni e Tchaouna. In mezzo la gioia personale.