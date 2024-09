Haaland nervoso dopo City-Arsenal: prima prende in giro Arteta, poi insulta Gabriel Jesus

Manchester City vs Arsenal

Un Haaland inedito quello visto nel concitato finale di City-Arsenal: dopo il 2-2 scaglia anche una pallonata a Gabriel.

Era una di quelle partite che sulla carta potevano garantire emozioni e spettacolo e, da questo punto di vista, Manchester City-Arsenal non ha di certo deluso le aspettative.

Le due principali candidate nella lotta che porta al titolo di campioni d’Inghilterra hanno dato vita, nel quinto turno di Premier League, ad una sfida scandita da goal, sorpassi, controsorpassi e da un pareggio finale scaturito solo in pieno recupero.

Grande protagonista del match che si è giocato all’Etihad Stadium è stato Erling Haaland. Il bomber norvegese ha siglato la rete del momentaneo 1-0 (il suo 100° goal con la maglia del City in sole 105 partite), ma in realtà a far discutere più che la sua prestazione sono stati gli atteggiamenti tenuti dopo il 2-2 segnato da Stones al 98’ e nel concitato post gara.