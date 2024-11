Guardiola con i graffi sulla testa, dopo le polemiche il chiarimento: "So che molte persone lottano con problemi di salute mentale"

Il tecnico del Manchester City spiega le sue dichiarazioni dopo il pareggio contro il Feyenoord subito in rimonta: "Colto alla sprovvista".

Il Manchester City è alle prese con una crisi mai vista. Dopo cinque sconfitte consecutive, la squadra di Guardiola si è fatta rimontare tre reti in un quarto d'ora in Champions League buttando all'aria un altro successo. Che ha portato Guardiola ad essere decisamente nervoso.

Dopo le reti subite, infatti, Guardiola si è graffiato la testa per il nervosismo causato dalla rimonta, presentandosi davanti ai giornalisti a fine gare con diversi segni rossi ben evidenti: "I graffi? Li ho fatti con le mie dita. Voglio farmi del male" ha detto l'ex allenatore del Barcellona, causando il caos.

Sui social, infatti, in tanti si sono scagliati contro Guardiola, accusato di non prendere sul serio l'autolesionismo che colpisce migliaia di persone in giro per il mondo. Così il tecnico del City ha spiegato quanto detto nella serata di martedì.