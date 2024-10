Guardiola da Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa': data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Il tecnico del Manchester City sarà ospite di Fabio Fazio nella trasmissione 'Che Tempo Che Fa': le info su come seguirlo in tv e streaming.

A tenere banco in questo periodo è il tema del futuro, legato strettamente a un contratto in scadenza a giugno 2025 e non ancora rinnovato: Pep Guardiola non ha sciolto le riserve in merito al prosieguo dell'avventura sulla panchina del Manchester City.

In Inghilterra c'è già chi sogna un approdo del tecnico catalano al timone della nazionale dei 'Tre Leoni' in caso di addio ai 'Citizens': opzione, quest'ultima, corroborata dall'addio certo di Txiki Begiristain, ovvero il dirigente che portò Guardiola a Manchester per dare vita a un ciclo di successi forse irripetibile.

Nel frattempo Guardiola sarà ospite speciale di Fabio Fazio nella trasmissione 'Che Tempo Che Fa': tutte le info su come assistervi in diretta tv e streaming.