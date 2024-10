Guardiola e Baggio a Che tempo che fa, occhi lucidi e lacrime: "Merita tutto, non fatemi emozionare"

Il tanto atteso incontro tra Guardiola e Baggio è avvenuto nel programma di Fabio Fazio.

C'era grande attesa per l'intervista di Pep Guardiola a Che tempo che fa, da Fabio Fazio. Il tecnico del Manchester City ha parlato della sua carriera, del suo presente e del suo futuro. Tutti, però, attendevano soprattutto i suoi ricordi di Roberto Baggio. E l'incontro, anche se virtuale.

Se Guardiola è stato intervistato in studio a Che tempo che fa, Baggio si è collegato in diretta video della propria abitazione per parlare con il compagno ai tempi del Brescia.

Inutile dire che i minuti in cui Baggio e Guardiola hanno parlato del loro rapporto hanno riportato i tifosi italiani, e non solo, ad una nostalgia massima di un calcio oramai lontano vent'anni.