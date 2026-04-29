Gravina si difende: "Non ho fallito, il ripescaggio dell'Italia è un'idea vergognosa. Caso arbitri? Stiamo buttando fango"

"Gattuso? Per me era assolutamente l'uomo giusto. Era il migliore, in quel momento avevamo bisogno di qualcuno che facesse riscoprire ai ragazzi i valori e l'attaccamento alla maglia, ma purtroppo è mancato il risultato sportivo".





Gravina poi commenta anche l'ipotesi di ripescaggio dell'Italia: "Mi sembra un'idea fantasiosa e vergognosa. Si sta negoziando sulla passione dei tifosi italiani, che sono gli unici a meritare di andare ai Mondiali".