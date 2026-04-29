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Gabriele GravinaIMAGO
Andrea Ajello

Gravina si difende: "Non ho fallito, il ripescaggio dell'Italia è un'idea vergognosa. Caso arbitri? Stiamo buttando fango"

Italia
Serie A

Le parole di Gabriele Gravina tra Nazionale e futuro della FIGC: "Abete e Malagò? Non tiro la volata a nessuno".

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Gabriele Gravina ha parlato a 360 gradi del calcio italiano, partendo dal suo operato come Presidente della FIGC, carica da cui si è dimesso dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale.

Ospite del programma "Otto e Mezzo", su La7, Gravina ha commentato il possibile ripescaggio dell'Italia al Mondiale e l'ultima inchiesta relativa agli arbitri che coinvolge in particolare Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale.

  • "NON RITENGO DI AVER FALLITO"

    "Non ritengo di aver fallito. Se parliamo di piccoli episodi, certo, ho fallito, ma se vogliamo parlare dell'attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, le nostra Federazione è tra le più apprezzate in Europa. Gli italiani attribuiscono alla Figc responsabilità che non ha, ci sono confusioni di ruoli. Per tre volte non siamo andati ai Mondiali e lo schema è lo stesso, cercare un capro espiatorio".

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  • "MALAGO' E ABETE? NON TIRO LA VOLATA"

    Sul possibile commissariamento della FIGC: "È contrario all'autonomia dello sport, agli statuti, alla Uefa e alla Fifa. Ho sentito parlare di commissariamento per modifiche che potrebbero fare autonomamente.  Se si tenta di invadere il campo altrui si attua il principio della rottura e della rottura istituzionale".


    Mentre per quanto riguarda il prossimo Presidente FIGC: "Malagò e Abete sono due ottimi dirigenti, ma ho preso l'impegno solenne di non tirare la volata a nessuno".

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  • "RIPESCAGGIO? IDEA VERGOGNOSA"

    "Gattuso? Per me era assolutamente l'uomo giusto. Era il migliore, in quel momento avevamo bisogno di qualcuno che facesse riscoprire ai ragazzi i valori e l'attaccamento alla maglia, ma purtroppo è mancato il risultato sportivo".


    Gravina poi commenta anche l'ipotesi di ripescaggio dell'Italia: "Mi sembra un'idea fantasiosa e vergognosa. Si sta negoziando sulla passione dei tifosi italiani, che sono gli unici a meritare di andare ai Mondiali".

  • "INCHIESTA ARBITRI? STIAMO BUTTANDO FANGO SENZA SAPERE NULLA"

    L'ex numero uno della FIGC ha anche risposto sulla questione legata all'inchiesta sugli arbitri: "Perché siamo garantisti solo a corrente alternata? Dietro quel ruolo di designatore c'è un uomo, una vita, una famiglia. Dovremmo essere garantisti, stiamo buttando fango senza sapere nulla".

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