Gabriele Gravina ha parlato a 360 gradi del calcio italiano, partendo dal suo operato come Presidente della FIGC, carica da cui si è dimesso dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale.
Ospite del programma "Otto e Mezzo", su La7, Gravina ha commentato il possibile ripescaggio dell'Italia al Mondiale e l'ultima inchiesta relativa agli arbitri che coinvolge in particolare Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale.
Gravina si difende: "Non ho fallito, il ripescaggio dell'Italia è un'idea vergognosa. Caso arbitri? Stiamo buttando fango"
Gabriele Gravina ha parlato a 360 gradi del calcio italiano, partendo dal suo operato come Presidente della FIGC, carica da cui si è dimesso dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale.
"NON RITENGO DI AVER FALLITO"
"Non ritengo di aver fallito. Se parliamo di piccoli episodi, certo, ho fallito, ma se vogliamo parlare dell'attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, le nostra Federazione è tra le più apprezzate in Europa. Gli italiani attribuiscono alla Figc responsabilità che non ha, ci sono confusioni di ruoli. Per tre volte non siamo andati ai Mondiali e lo schema è lo stesso, cercare un capro espiatorio".
"MALAGO' E ABETE? NON TIRO LA VOLATA"
Sul possibile commissariamento della FIGC: "È contrario all'autonomia dello sport, agli statuti, alla Uefa e alla Fifa. Ho sentito parlare di commissariamento per modifiche che potrebbero fare autonomamente. Se si tenta di invadere il campo altrui si attua il principio della rottura e della rottura istituzionale".
Mentre per quanto riguarda il prossimo Presidente FIGC: "Malagò e Abete sono due ottimi dirigenti, ma ho preso l'impegno solenne di non tirare la volata a nessuno".
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"RIPESCAGGIO? IDEA VERGOGNOSA"
"Gattuso? Per me era assolutamente l'uomo giusto. Era il migliore, in quel momento avevamo bisogno di qualcuno che facesse riscoprire ai ragazzi i valori e l'attaccamento alla maglia, ma purtroppo è mancato il risultato sportivo".
Gravina poi commenta anche l'ipotesi di ripescaggio dell'Italia: "Mi sembra un'idea fantasiosa e vergognosa. Si sta negoziando sulla passione dei tifosi italiani, che sono gli unici a meritare di andare ai Mondiali".
"INCHIESTA ARBITRI? STIAMO BUTTANDO FANGO SENZA SAPERE NULLA"
L'ex numero uno della FIGC ha anche risposto sulla questione legata all'inchiesta sugli arbitri: "Perché siamo garantisti solo a corrente alternata? Dietro quel ruolo di designatore c'è un uomo, una vita, una famiglia. Dovremmo essere garantisti, stiamo buttando fango senza sapere nulla".
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