Gotti esonerato, il Lecce cerca un sostituto: c’è Marco Giampaolo in pole position

Marco Giampaolo potrebbe presto tornare ad essere uno dei protagonisti della Serie A: il Lecce pensa anche a lui per il dopo-Gotti.

Si è chiusa l’avventura di Luca Gotti sulla panchina del Lecce.

Il club salentino ha infatti deciso di esonerare il tecnico che nella seconda parte della scorsa stagione era riuscito a condurre la squadra alla salvezza, a seguito dei risultati evidentemente non positivi sin qui conseguiti nel primo scorcio della nuova annata.

In Serie A si libera dunque una panchina e, come sempre accade in questi casi, è già partito il classico ‘toto-nomi’.

Sono già diversi i tecnici che sono stati accostati al Lecce nelle ultime ore e, tra tutti i profili dei quali si è sin qui parlato, ce ne è uno che sembra essere in pole position: quello di Marco Giampaolo.