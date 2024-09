Gosens e la psicologia nel calcio: "Tanti giocatori soffrono, io sono caduto mentalmente"

Il giocatore della Fiorentina ha affrontato il tema a Cronache di Spogliatoio: "Non siamo solo giocatori, siamo esseri umani".

Robin Gosens non è soltanto un calciatore affermato, specialmente nella nostra Serie A: è anche una persona dall'intelligenza spiccata. E senza il timore di affrontare argomenti considerati tabù nel mondo del pallone.

Per Gosens, appena tornato in Italia dall'Union Berlino per indossare la maglia della Fiorentina, calcio e psicologia vanno a braccetto. Da anni. Da quando, cioè, l'ex atalantino ha capito di aver bisogno di un supporto extracampo per affrontare le pressioni del proprio lavoro e della propria vita.

Considerazioni che Gosens ha espresso in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, che con lui ha parlato di un tema delicato: la psicologia, appunto.