Golden Gala, cos'è e cosa si vince? I premi della Diamond League, dal primo all'ottavo posto

A Roma di scena il Golden Gala, uno degli eventi della Diamond League: ogni atleta ottiene un punteggio per puntare al trofeo e al montepremi.

Chiuse le Olimpiadi e la prima tappa della Diamond League post Giochi (in Polonia), ecco il secondo meeting, ovvero il Golden Gala di Roma. Le stelle dell'atletica leggera si sfidano all'Olimpico in discipline come salto in alto uomini, salto in lungo donne, 100 m uomini e 200 m donne.

Che cos'è il Golden Gala? Si tratta di uno dei meeting internazionali di atletica leggera organizzata annualmente dalla World Athletics. Il torneo di Roma ospita quattordici discipline e fa parte di una delle tappe per migliorare l'attrattiva a livello mondiale dell'atletica.

Il Golden Gala e le altre tappe della Diamond League si svolgono tra maggio e settembre, come in questo 2024: in ogni meeting c'è lo stesso numero di eventi maschili e femminili, per un totale di sedici.