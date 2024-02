Godin ci ripensa e torna a giocare: nuova avventura in campo a 38 anni

L'ex difensore di Inter e Cagliari indossa di nuovo gli scarpini: ha firmato per il Porongos, una squadra amatoriale.

Alla fine di luglio, nel 2023, Diego Godin ha ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo: lo ha fatto comunicando il suo ritiro dal calcio giocato sui social, con un video.

"Ci stavo pensando da tempo. Volevo lasciare in questo modo, essendo ancora in buona salute. Ora ci sono altre priorità. La mia famiglia è in Uruguay e sono diventato papà da poco, voglio riposare e godermi altre cose, e volevo cercare di andarmene con una buona immagine in campo".

Ecco, non sarà l'ultima, quell'immagine in Velez-Huracan: perché Godin ha deciso di riallacciare gli scarpini e tornare a giocare. Lo farà al Porongos, come annunciato sui social.