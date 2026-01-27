Giuseppe Commisso il nuovo presidente della Fiorentina: “Lavoreremo per rafforzare il club”

La nomina di Giuseppe Commisso a presidente della Fiorentina rappresenta un’importante svolta per il club.
Subito dopo la morte di Rocco Commisso, erano stati in molti a chiedersi quale sarebbe stato il futuro della Fiorentina e se la famiglia Commisso avrebbe continuato a detenerne la proprietà.
La volontà di Giuseppe Commisso di proseguire sulle orme tracciate dal padre era parsa già evidente nel corso della messa in suffragio che si era tenuta a Firenze nella giornata di lunedì 26 gennaio.
In quella occasione, il nuovo presidente viola, nel corso di un lungo discorso con il quale ha ricordato la figura di Rocco Commisso, aveva anticipato: “Porteremo avanti ciò che abbiamo costruito insieme nel suo nome. Sotto la nostra guida, continueremo a costruire la Fiorentina con visione, disciplina e rispetto per Firenze e i tifosi”.
Nel comunicato della Fiorentina si legge: “La Società conferma il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale”.