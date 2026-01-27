Goal.com
Live
Giuseppe Commisso FiorentinaYouTube Fiorentina
Leonardo Gualano

Giuseppe Commisso il nuovo presidente della Fiorentina: “Lavoreremo per rafforzare il club”

Giuseppe Commisso è ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina: succede al padre Rocco che è venuto a mancare lo scorso 16 gennaio.

La Fiorentina ha ufficialmente un nuovo presidente.

A prendere il posto di Rocco Commisso, che è venuto a mancare lo scorso 16 gennaio negli Stati Uniti, è suo figlio Giuseppe.

È questa la decisione che è stata presa nel corso del Consiglio di Amministrazione che si è tenuto nella giornata di martedì 27 gennaio.

A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club gigliato con una nota.

  • IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIORENTINA

    “ACF Fiorentina ha annunciato oggi che l’Assemblea dei soci della Società si è riunita ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente. Il Consiglio d’Amministrazione ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager.

    Giuseppe B. Commisso assume la carica di Presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del Club”.

  • “UN GRANDE ONORE ASSUMERE LA PRESIDENZA”

    Giuseppe Commisso, attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, ha pronunciato le sue prime parole da presidente del club gigliato.

    “È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina. Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco.

    Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi”.

  • CONFERMATO L’IMPEGNO DELLA FAMIGLIA COMMISSO

    La nomina di Giuseppe Commisso a presidente della Fiorentina rappresenta un’importante svolta per il club.

    Subito dopo la morte di Rocco Commisso, erano stati in molti a chiedersi quale sarebbe stato il futuro della Fiorentina e se la famiglia Commisso avrebbe continuato a detenerne la proprietà.

    La volontà di Giuseppe Commisso di proseguire sulle orme tracciate dal padre era parsa già evidente nel corso della messa in suffragio che si era tenuta a Firenze nella giornata di lunedì 26 gennaio.

    In quella occasione, il nuovo presidente viola, nel corso di un lungo discorso con il quale ha ricordato la figura di Rocco Commisso, aveva anticipato: “Porteremo avanti ciò che abbiamo costruito insieme nel suo nome. Sotto la nostra guida, continueremo a costruire la Fiorentina con visione, disciplina e rispetto per Firenze e i tifosi”.

    Nel comunicato della Fiorentina si legge: “La Società conferma il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale”.

  • CHI È GIUSEPPE COMMISSO

    Giuseppe Commisso, nei giorni scorsi, era stato nominato vicepresidente e CEO ad interim di Mediacom, l’azienda fondata dal padre Rocco nel 2000 negli Stati Uniti.

    Già nel CdA della Fiorentina dal 2019, nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi all’interno delle aziende della sua famiglia.

    Giuseppe Commisso riveste diversi ruoli di primo piano nella holding JMCC Corp. della famiglia Commisso: è membro del CdA dal 2011 ed è stato Vice President, Assistant Treasurer & Assistant Secretary fino al 2019.

