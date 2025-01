Il Football Director della Juventus ha parlato della situazione con Danilo: "Cerchiamo soluzione che vada bene ad entrambi".

La Juventus si prepara ad affrontare la Supercoppa Italiana contro il Milan e lo farà senza Danilo, che non è partito insieme ai compagni di squadra. Nessun infortunio per il brasiliano ma una scelta del club, che ha comunicato al giocatore di non rientrare più nei progetti.

Non si torna più indietro quindi, la storia tra la Juve e Danilo è ai titoli di coda, come confermato da Cristiano Giuntoli al canale della Lega Serie A.

Il dirigente ha fatto chiarezza sulla situazione spiegando quali saranno i prossimi passi.