La doppia missione di Giroud con il Lille: far dimenticare David e puntare all'Europa League

L'ex attaccante del Milan è tornato in Europa, giocherà in Ligue 1: Giroud vuole essere ancora protagonista nel calcio che conta.

L'avventura in MLS per Olivier Giroud non è durata molto, appena un anno; lo scorso giugno infatti lasciava il Milan per approdare negli Stati Uniti, firmando con i Los Angeles FC per una stagione e mezzo.

Ha deciso di terminare in anticipo l'esperienza statunitense e di tornare in Europa; è ufficiale infatti il trasferimento al Lille. Giroud riparte quindi dalla Francia, dalla Ligue 1, che aveva lasciato quando era giovane, prima di proseguire la carriera tra Premier League e Serie A.

Ci torna ovviamente in condizioni molto differenti, quando è negli ultimi anni della sua vita calcistica da giocatore ma con ancora tanta voglia di dimostrare. Non avrà un compito semplice perché dovrà cercare di non far rimpiangere Jonathan David. Ripercorriamo l'avventura di Giroud con i LAFC e le prospettive nella prossima stagione.