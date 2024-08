Giroud è in finale coi Los Angeles FC: può già conquistare il suo primo trofeo negli Stati Uniti

Columbus Crew vs Los Angeles FC

L'ex centravanti rossonero ha la possibilità di vincere la Leagues Cup con il LAFC: l'ultimo avversario saranno i Columbus Crew, carnefici nel 2023.

Che Olivier Giroud sia un vincente, è fuor di dubbio: basta andare a consultare il suo palmarès personale, tra Montpellier e Arsenal, Chelsea e Milan, oltre ai Mondiali vinti nel 2018 in Russia con la maglia della nazionale francese.

Se è vero che vincere aiuta a vincere, come in circolo virtuoso, ecco che l'ex attaccante rossonero può già alzare il primo trofeo dal suo arrivo negli Stati Uniti: nella notte il Los Angeles FC ha infatti conquistato la finale della Leagues Cup battendo i Colorado Rapids per 4-0.

Il tutto qualche settimana di distanza dalla sua ufficializzazione come nuovo giocatore del LAFC, nonché a qualche giorno dal suo esordio ufficiale.