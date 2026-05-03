Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Massimiliano Allegri MilanGetty Images
Francesco Schirru

La caduta di Allegri: nel girone di ritorno meno punti del Milan di Conceicao, ora la Champions è a rischio

Serie A
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
Milan

Dal 20esimo turno in avanti il Milan è fuori dalla zona Champions: nello stesso periodo ha fatto meglio anche Conceicao, così come la maggior parte dei tecnici dal 2019 a oggi.

Pubblicità

Il girone d'andata si era chiuso con le due milanesi ai primi due posti della graduatoria, separate da appena tre punti. Ma se l'Inter capolista ha continuato a guidare la classifica andando verso lo Scudetto, il Milan di Allegri ha cominciato a scricchiolare, risultando addirittura fuori dalla zona Champions nel girone di ritorno. Inc ui il tecnico livornese ha ottenuto meno punti del predecessore Conceicao.

Vincitore della Supercoppa Italiana ma via dal Milan al termine della scorsa annata in virtù del deludentissimo ottavo posto, Conceicao aveva ottenuto 27 punti nel girone di ritorno, almeno fino alla 35esima giornata. Un dato superiore a quello dell'attuale Allegri, che dal 20esimo turno in avanti ne ha portato a casa solamente 25, comunque davanti al recordman negativo degli ultimi anni, ovvero Pioli nel 22/23 con 23 totali.

Il Milan chiude il 35esimo turno al terzo posto, con la Juventus fermata dal Verona e dunque ancora a -2, ma con una Roma che potrebbe avvicinarsi a -3 dai rossoneri qualora dovesse battere la Fiorentina. Insomma, nonostante i pochi punti rimamenti, il terzo posto rossonero comincia a scricchiolare. Così come quella qualificazione Champions che da certa è diventata leggermente più problematica.

  • IL SECONDO PEGGIOR RISULTATO

    Dal 2019 a oggi solamente il Pioli del 2023 ha fatto peggio dell'attuale Milan di Allegri, tanto che anche il già citato Conceicao ha saputo ottenere più punti nel girone di ritorno. Meglio di Allegri anche Gattuso (28), così come Pioli, che escludendo l'eccezione di tre anni fa ha sempre ottenuto un bottino più o meno importante, con il record raggiunto nel 2022 con 35.

    Parliamo in quest'ultimo del Milan scudettato, vincitore del titolo all'ultima giornata con 44 punti totali nel girone di ritorno, dunque anche sopra quello d'andata (42).

    • Pubblicità

  • ANDAMENTO DA CONFERENCE

    Considerando il solo girone di ritorno, il Milan sta avendo un'andamento da Conference League. Inter, Como, Juventus, Napoli e Atalanta hanno ottenuto più punti in questo periodo, mentre la Roma di Gasperini ne ha ottenuto 25 come i rossoneri, ma dovrà scendere in campo nel posticipo contro la Fiorentina.

    Fiorentina, a tal proposito, che ha messo insieme 24 punti riuscendo a raggiungere una salvezza che sembrava insperata. Stesso bottino anche per l'ottimo Genoa di De Rossi, mentre Pisa, Verona e Cremonese non sono andati oltre i 6 totali che hanno portato così alle ultime tre posizioni in classifica.

    I tifosi sono ampiamente preoccupati per questo che sembra essere un tracollo difficile da arginare, soprattutto considerando un attacco che nel girone di ritorno ha segnato appena 16 goal, la metà rispetto all'andata.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE ULTIME PARTITE

    Il Milan sfiderà un'Atalanta decisa a chiudere il discorso settimo posto, che a seconda della finale di Coppa Italia potrebbe valere la qualificazione in Conference League, dunque Genoa e Cagliari.

    Tre gare diversamente complicate, con la prima decisamente più difficile per il tasso tecnico della Dea, ma con le due contro i rossoblù da non sottovalutare.

    A 270 minuti dal termine tutto può ancora accadere in zona Champions, con il Milan consapevole di doversi risvegliare per evitare di andare in Europa League considerando un attacco che non gira e il faro Modric assente, Allegri dovrà trovare una soluzione rapida per evitare che l'ottimo girone d'andata sia completamente cancellato dalla memoria e dalla classifica.

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Atalanta crest
Atalanta
ATA