Il girone d'andata si era chiuso con le due milanesi ai primi due posti della graduatoria, separate da appena tre punti. Ma se l'Inter capolista ha continuato a guidare la classifica andando verso lo Scudetto, il Milan di Allegri ha cominciato a scricchiolare, risultando addirittura fuori dalla zona Champions nel girone di ritorno. Inc ui il tecnico livornese ha ottenuto meno punti del predecessore Conceicao.
Vincitore della Supercoppa Italiana ma via dal Milan al termine della scorsa annata in virtù del deludentissimo ottavo posto, Conceicao aveva ottenuto 27 punti nel girone di ritorno, almeno fino alla 35esima giornata. Un dato superiore a quello dell'attuale Allegri, che dal 20esimo turno in avanti ne ha portato a casa solamente 25, comunque davanti al recordman negativo degli ultimi anni, ovvero Pioli nel 22/23 con 23 totali.
Il Milan chiude il 35esimo turno al terzo posto, con la Juventus fermata dal Verona e dunque ancora a -2, ma con una Roma che potrebbe avvicinarsi a -3 dai rossoneri qualora dovesse battere la Fiorentina. Insomma, nonostante i pochi punti rimamenti, il terzo posto rossonero comincia a scricchiolare. Così come quella qualificazione Champions che da certa è diventata leggermente più problematica.