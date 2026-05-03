Considerando il solo girone di ritorno, il Milan sta avendo un'andamento da Conference League. Inter, Como, Juventus, Napoli e Atalanta hanno ottenuto più punti in questo periodo, mentre la Roma di Gasperini ne ha ottenuto 25 come i rossoneri, ma dovrà scendere in campo nel posticipo contro la Fiorentina.

Fiorentina, a tal proposito, che ha messo insieme 24 punti riuscendo a raggiungere una salvezza che sembrava insperata. Stesso bottino anche per l'ottimo Genoa di De Rossi, mentre Pisa, Verona e Cremonese non sono andati oltre i 6 totali che hanno portato così alle ultime tre posizioni in classifica.

I tifosi sono ampiamente preoccupati per questo che sembra essere un tracollo difficile da arginare, soprattutto considerando un attacco che nel girone di ritorno ha segnato appena 16 goal, la metà rispetto all'andata.