Disastro giovani italiani in Serie A: all'estero gli Under locali giocano cinque volte di più

Germania, Francia, Inghilterra e Spagna saranno in prima fila al Mondiale 2026, al pari dell'Argentina Campione del Mondo in carica. Sono loro le favorite per conquistare il titolo al MetLife, stadio situato a pochi km da New York, al pari di colleghe come Brasile, Belgio e Olanda.

Le rappresentative europee saranno costituite da giocatori che militano attualmente nei grandi tornei, in buona parte giovani: in Bundesliga, Ligue 1, Premier e Liga sono decine e decine gli Under locali che hanno modo di mettersi in mostra, dando la possibilità ai vari ct di avere davanti una platea notevole da cui selezionare i giovani, che oramai hanno superato tale definizione diventando semplicemente calciatori importanti, a prescindere dalla loro età. Quella che in Italia viene rimarcata continuamente.

La Francia probabilmente non avrà più di uno-due Under 21 al Mondiale, ma conta su elementi di 24-28 anni che giocano nella massima rappresentativa da tempo immemore, avendo avuto la possibilità di effettuare quel percorso a cui, in teoria, punta per tornare grande come due decenni fa. Ovvero avere la possibilità di chiamare in Nazionale decine di giocatori che hanno avuto modo di calcare i campi del massimo torneo con grande continuità, così da presentarsi ai tornei successivi ormai maturi e con anni di esperienza alle spalle.