La giornata da sogno di Cole Palmer: ha segnato quattro goal in 20 minuti

C. Palmer

Chelsea vs Brighton & Hove Albion

Il mancino dei Blues ha deciso praticamente da solo la gara di campionato contro il Brighton: clamorosa quaterna dal 21' al 41'.

Pep Guardiola non avrebbe voluto lasciarlo andare. Anche se la sua rosa, la rosa del Manchester City, è talmente zeppa di campioni che una partenza del genere era quasi passata sotto silenzio. Lo spagnolo lo ha ribadito in più occasioni: se avesse potuto, Cole Palmer non se lo sarebbe lasciato scappare.

Oggi si è capito il perché: Palmer, che per la seconda stagione indossa la maglia del Chelsea, ha vissuto la giornata più bella e importante di una carriera ancora giovane e promettente. Non ha battuto da solo il Brighton, perché il calcio è uno sport individuale e da soli si gioca solo in cortile tra amici: ci siamo vicini, però.

Palmer 4-Brighton 2. La gara dello Stamford Bridge, in pratica, è finita così. Perché proprio l'ex City ha segnato tutti e quattro i goal con cui il Chelsea ha avuto la meglio dei Seagulls.