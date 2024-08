Federico Chiesa e i giocatori italiani al Liverpool, prima del 2024 flop su flop

Gli italiani passati al Liverpool non hanno certo lasciato il segno: l'ultimo è stato Mario Balotelli, via dai Reds nel 2015.

Dopo le voci su Milan, Roma, Inter, Barcellona, Chelsea e Tottenham, alla fine Federico Chiesa giocherà in Premier League con la maglia del Liverpool.

L'attaccante italiano non sarà il primo calciatore del Belpaese a vestire la casacca dei Reds, desideroso di invertire la tendenza negativa dei suoi predecessori.

Prima di Chiesa, infatti, sono stati sei i giocatori italiani che hanno giocato al Liverpool, di cui l'ultimo, Mario Balotelli, andato via da Anfield nove anni fa. Il passato non ha regalato grandi emozioni per gli azzurri transitati in Premier: ci proverà Chiesa a far dimenticare le delusioni degli ultimi due decenni e diventare idolo di Anfield, magari non solo nella stagione 2024/2025.