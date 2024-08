Il Napoli, insieme a McTominay, aggiunge l'ulteriore tassello mancante al proprio centrocampo: dal Brighton arriva Billy Gilmour.

Il Napoli, a centrocampo, ha raggiunto i propri obiettivi.

Oltre a McTominay in azzurro arriva un altro profilo british: ufficiale l'acquisto di Billy Gilmour, compagno di Nazionale dell'ex Manchester United, che sposa il progetto Conte salutando il Brighton.

I timori legati alla possibile fumata nera per via dell'infortunio di O'Riley, dunque, sono stati spazzati via.