Gilmour al Napoli, accordo vicinissimo: le cifre dell'operazione

Il centrocampista scozzese è davvero vicino a vestire la maglia del Napoli: Manna punta a chiudere un'operazione da 15 milioni bonus compresi.

Il Napoli è pronto a regalare ad Antonio Conte un rinforzo per il suo centrocampo. Dopo aver visto sfumare sul più bello l'arrivo di Marco Brescianini, il club azzurro ha piazzato l'accelerata decisiva per arrivare a Billy Gilmour del Brighton.

Tra il club partenopeo e il centrocampista scozzese, infatti, è stata raggiunta un'intesa di massima, secondo quanto riferito da Sky, e ora toccherà al Napoli trovare la quadra anche con il Brighton.

In tal senso, la giornata di domani mercoledì 14 agosto potrebbe essere quella decisiva per la chiusura dell'affare, con il giocatore che potrebbe già arrivare in Italia in concomitanza del debutto in campionato contro il Verona.