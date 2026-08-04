Gianluca Mancini spiega il no all'Inter e giura amore eterno alla Roma: "Ma non sono un pazzo"

Gianluca Mancini giura amore eterno alla Roma.
Il difensore giallorosso, fresco di prolungamento del contratto fino a giugno 2029, ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sono felicissimo, il rinnovo l'ho voluto con tutto me stesso. Roma per me è casa. Poi nel calcio non si sa mai, ma mi auguro che possa essere così: Roma a vita".
"Il mio agente ha detto che sono stato un pazzo a non andare via a guadagnare più soldi? Alla fine decide il calciatore e lui ha lavorato per i miei interessi. Io pazzo non lo sono, ma al cuor non si comanda. Quando ho firmato ci siamo abbracciati e lui era felice nel vedermi felice".