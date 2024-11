Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce: è ufficiale, torna in panchina dopo due anni

Il tecnico abruzzese prende il posto di Luca Gotti e torna in panchina esattamente due anni dopo l’esonero della Samp, dopo quelli con Milan e Torino.

Il Lecce ha annunciato il sostituto di Luca Gotti: sarà Marco Giampaolo a sedersi sulla panchina del club salentino.

Dopo un avvio di stagione deludente in Serie A e il pareggio contro l'Empoli, che ha lasciato la squadra pugliese al 18° posto in classifica, con soli 9 punti in 12 partite, la società di Sticchi Damiani ha maturato la decisione di cambiare la guida tecnica.

Sabato era arrivato il comunicato con l’esonero di Gotti, spiegando le motivazioni nella conferenza stampa tenuta dal presidente e dal direttore sportivo Corvino nella giornata di domenica, mentre poco fa è arrivata la nota ufficiale del club, che ha annunciato di aver affidato la prima squadra all’ex allenatore di Sampdoria, Torino e Milan.

Giampaolo torna in panchina a distanza di due anni dall’ultima avventura, conclusasi nell’ottobre 2022 con l’esonero da parte del club blucerchiato.