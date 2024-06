Germania-Scozia dove vederla: Sky, NOW, Rai, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Germania-Scozia prima partita di Euro 2024: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Euro 2024 prende il via. Germania-Scozia rappresenta il sipario che si alza sul torneo continentale, in programma in terra teutonica dal 14 giugno al 14 luglio.

La prima partita vede affrontarsi le Nazionali di Nagelsmann e Clarke, inserite nel Girone A degli Europei in compagnia di Svizzera e Ungheria.

I tedeschi li giocano di diritto in quanto Paese ospitante, mentre gli scozzesi si sono guadagnati l'accesso alla competizione chiudendo il percorso di qualificazione al secondo posto nel proprio raggruppamento alle spalle della Spagna e davanti alla Norvegia.

Tutto su Germania-Scozia: le formazioni del match inaugurale di Euro 2024 e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.