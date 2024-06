Georgia-Portogallo dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Georgia e Portogallo si affrontano nella fase a gironi di euro 2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Non è ancora riuscita a vincere una partita a Euro 2024, tuttavia per al Georgia le possibilità di approdare agli ottavi di finale del torneo non sono ancora compromesse. Tutto dipenderà da cosa accadrà nella terza giornata della fase a gironi e nella sfida che la vedrà opposta al Portogallo.

Kvaratskhelia e compagni, dopo aver esordito con una sconfitta (3-1 contro la Turchia), si sono rimessi in gioco ottenendo un pareggio contro la Repubblica Ceca (1-1) che lasciato dei rimpianti a causa di un paio di occasioni importanti fallite nei minuti finali.

L’obiettivo è adesso quello di centrare un successo contro il Portogallo, ovvero l’unico risultato che potrebbe consentirle di dare l’assalto al secondo o al terzo posto.

La Nazionale lusitana, dal canto suo, si presenterà all’appuntamento con la tranquillità della squadra che non solo è già certa dell’approdo agli ottavi di finale, ma anche del primo posto finale nel girone.

La classifica del Gruppo F, a 90’ dalla sua conclusione, recita: Portogallo 6 punti, Turchia 3, Repubblica Ceca 1, Georgia 1.

In questa pagina tutte le informazioni su Georgia-Portogallo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.