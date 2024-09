Genoa e Sampdoria insieme per acquistare lo stadio Luigi Ferraris: nasce Genova Stadium SRL

Genoa e Sampdoria uniscono le forze per l'acquisto dello stadio: l'obbiettivo è ristrutturare il Ferraris e candidarsi per Euro 2032.

In una settimana non qualsiasi per la città di Genova, che attende il derby della lanterna valido per i sedicesimi di Coppa Italia, è arrivata un'importante novità per il futuro dei due club.

Il Genoa e la Sampdoria infatti hanno comunicato ufficialmente la nascita di Genova Stadium SRL con lo scopo di unire le forze e acquistare lo stadio Luigi Ferraris.

La decisione era ormai stata presa da mesi e l'incontro decisivo ci fu il 26 marzo, quando le due società trovarono un accordo per la creazione di una newco compartecipata che si prendesse in carico i lavori necessari per il Ferraris.

L'obiettivo infatti è ristrutturare lo stadio e candidarsi ad essere uno degli stadi per ospitare Euro2032.