Genoa-Napoli 1-2, pagelle e tabellino: decidono Anguissa e Rrahmani, gli azzurri si regalano una notte da capolista

Il Napoli si impone per 2-1 sul campo del Genoa: dopo un primo tempo dominato, i partenopei soffrono nella ripresa.

Per capire se il suo sarà un Natale da capolista bisognerà ovviamente attendere domenica la risposta dell’Atalanta, intanto però il Napoli torna a godersi la vetta in solitaria almeno per una notte.

La compagine partenopea infatti si impone per 2-1 sul campo del Genoa al termine di una partita dai due volti. Un primo tempo sul velluto quello vissuto dagli uomini di Antonio Conte che, fin dalle battute iniziali, danno l’impressione di poter gestire a proprio piacimento i ritmi di gioco.

La traversa colpita dopo appena 4’ da Lukaku è un primo segnale di grande vitalità, ma è solo dopo il quarto d’ora che per gli ospiti la strada si fa realmente in discesa. Al 15’ infatti Anguissa sblocca il punteggio con un bel colpo di testa e da lì in poi c’è solo una squadra in campo.

Il Napoli domina in lungo e in largo facendo valere il proprio maggior tasso tecnico e la propria maggiore qualità e al 23’ ottiene il meritato raddoppio grazie a Rrahmani (altro colpo di testa decisivo su un’azione di calcio da fermo).

Il Genoa sembra sparire da campo ma, proprio quando ormai tutti pensano ad una partita già segnata, le cose cambiano in maniera clamorosa.

I padroni di casa entrano in campo nella ripresa con un altro piglio e, prima riaprono i giochi al 51’ con Pinamonti, poi trovano la forza per esercitare una pressione via via sempre più alta mettendo il Napoli alle corde.

Quella che sfida chiusa con una frazione di anticipo diventa bellissima e gli uomini di Viera sfiorano anche il pareggio prima con Badelj e poi con una conclusione sporca dalla corta distanza di Balotelli.

Il Napoli stringe i denti fino al triplice fischio finale e porta dunque a casa tre punti pesantissimi. Al Genoa resta l’amaro in bocca per la sconfitta, ma anche un grande secondo tempo dal quale ripartire.