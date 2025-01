Genoa-Monza 2-0, pagelle e tabellino: De Winter e Vasquez affondano i brianzoli

Il Grifone si prende lo scontro salvezza: a segno i due difensori nella ripresa. Al Monza non basta Turati che para un rigore a Pinamonti.

I colpi di testa dei difensori, nella fattispecie De Winter e Vasquez, decidono il Monday Night tra Genoa e Monza, con il Grifone che coglie tre punti pesantissimi nella corsa salvezza.

Nella prima frazione di gioco è il Genoa creare i migliori presupposti per il vantaggio, con la squadra di Vieira che fa la partita ma che alla mezz'ora spreca la palla goal più importante: Kyriakopoulos affossa in area Vasquez e per Doveri non ci sono dubbi nell'assegnare il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Pinamonti che però si fa ipnotizzare dall'intervento di un reattivo Turati, il cui riflesso tiene a galla i brianzoli. Prima dell'intervallo è ancora il Grifone a sfiorare il goal sul blitz di Miretti che calcia a botta sicura, ma Izzo salva tutto deviando in corner con un prodigioso intervento in spaccata.

Nella seconda frazione lo spartito del match non cambia: Miretti colpisce subito la traversa, mentre Turati compie un'altra parata eccezionale sul tentativo a botta sicura di Thorsby. Il portiere dei brianzoli, però, non può nulla sul blitz aereo di De Winter che di testa griffa il definitivo 1-0 e dà una boccata d'ossigeno alla classifica del Genoa. A quattro dal traguardo va a segno anche il collega di reparto che, di testa, anticipa persino il compagno Thosrby - su cross di Cornet all'esordio - e chiude la partita.