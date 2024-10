Genoa-Fiorentina 0-1, pagelle e tabellino: i viola non si fermano più, a Marassi decide un goal di Gosens

La Fiorentina inanella la sua quarta vittoria consecutiva in campionato: a decidere sul campo del Genoa è un goal di Gosens nella ripresa.

Quattro vittorie consecutive ed una classifica che si fa sempre più esaltante. La Fiorentina supera anche l’ostacolo Genoa e lo fa alla fine di una partita spigolosa che non passerà certamente alla storia come una delle più esaltanti di questo campionato.

Una sfida, quella che si è giocata a Marassi, che ha visto i padroni di casa mettere tanta intensità in campo nelle fasi iniziali delle due frazioni, ma il tanto impegno profuso non si è tradotto in quella rete che avrebbe potuto cambiare il volto e le sorti del match.

Sì perché quella che si è vista a Genova non è stata la migliore Fiorentina degli ultimi tempi. In avanti l’assenza di Kean si è fatta sentire particolarmente e, mancando non solo il terminale migliore, ma anche l’uomo capace di tenere palla e far salire la squadra, la manovra si è complessivamente tradotta in un possesso tanto lungo quanto spesso sterile.

Ai viola il merito di averci provato con maggiore decisione nel secondo tempo e di essersi difesi con buon ordine quando il Genoa si è lanciato in contropiede. A decidere è stato Robin Gosens che, una volta di più, ha dimostrato di saper far male quando avanza in area avversaria.

La Fiorentina sale dunque a a quota 19 in classifica, supera la Juventus e agguanta l’Atalanta al terzo posto alle spalle di Napoli ed Inter. Ad un Genoa decimato non è bastato il coraggio e il volerci provare in ogni modo fino al triplice fischio finale, la sesta sconfitta in dieci partite di campionato vuol dire ultimo posto, ma con le posizioni che valgono la salvezza lì a portata di mano.