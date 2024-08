In campo, ma praticamente ceduto all'Hoffenheim: lo strano caso di Gendrey in Inter-Lecce

Inter vs Lecce

Come confermato da Luca Gotti, il difensore giallorosso ha giocato nonostante avesse un accordo coi tedeschi.

In un calciomercato in cui la maggior parte degli allenatori si sfoga in relazione alla sessione aperta nonostante l'avvio di campionato, la storia di Valentin Gendrey potrebbe essere decisamente un punto di rottura.

Sì, perché in Inter-Lecce è successo qualcosa di "anomalo": il difensore giallorosso ha giocato nonostante avesse già l'accordo per iniziare la sua avventura altrove.

E a confermarlo è stato Luca Gotti al termine della partita di San Siro, elogiando il comportamento del francese.