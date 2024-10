Gazzetta - Spalletti-Inzaghi, scoppia la pace: il ct ha chiamato l'allenatore dell'Inter per chiarire

Le dichiarazioni del ct avevano infastidito il tecnico dell'Inter: una telefonata chiarificatrice ha risolto la questione.

E' tutto risolto tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Tensione prontamente spenta dopo le parole del ct dell'Italia che avevano inevitabilmente infastidito l'ambiente interista a partire dal tecnico piacentino.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, c'è stato nelle scorse ore un chiarimento telefonico tra i due allenatori, con Spalletti che ha voluto chiarire la propria posizione con Inzaghi, precisando come le sue dichiarazioni riguardo al rapporto con gli ultras non volevano in alcun modo ferire o offendere il collega.

Dopo il gelo - con Simone Inzaghi completamente spiazzato dalle parole di Spaletti - è arrivato il pronto chiarimento che ha ripristinato il sereno e la cordialità tra le parti in causa. Un confronto diretto e limpido, buono per chiudere prontamente una spiacevole questione.