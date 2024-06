Gazzetta dello Sport - Mario Hermoso a un passo dal Napoli: intesa di massima per un triennale

Il difensore dell'Atletico Madrid, in scadenza di contratto, è pronto a diventare il primo acquisto del Napoli di Conte: firma nei prossimi giorni?

Quattro giorni dopo l'annuncio ufficiale della sua nomina, arrivato mercoledì, Antonio Conte si prepara a ricevere il primo regalo da allenatore del Napoli: è quasi fatta per l'arrivo al Maradona di Mario Hermoso.

L'accordo con il difensore dell'Atletico Madrid, rivela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è vicino: Hermoso è pronto a firmare con il Napoli a parametro zero, considerato come il suo contratto con i Colchoneros vada in scadenza il 30 giugno.

La fumata bianca dell'operazione tra il Napoli e Mario Hermoso potrebbe arrivare già nei prossimi giorni con l'accordo definitivo.