L'esterno si è allenato regolarmente col resto del gruppo ma non sarà della partita per scelta tecnica, la Juventus vuole cederlo.

Se non è rottura definitiva, di certo il segnale arriva forte e chiaro: per Federico Chiesa nella nuova Juventus non c'è e non ci sarà spazio.

Thiago Motta ha infatti deciso di non convocare l'esterno per il test amichevole di Pescara contro i francesi del Brest.

Una scelta chiara, definitiva, che sancisce quanto ormai era evidente da settimane. Il tecnico bianconero non punta su Chiesa.

La società intanto è al lavoro per trovare una sistemazione immediata al giocatore ed evitare di perderlo a zero tra dodici mesi.