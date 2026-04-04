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Gasperini RomaGetty Images
Nino Caracciolo

Gasperini tra Inter e futuro: "Spero di restare qui, la squadra va migliorata. Soulé è recuperato"

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Inter vs Roma

La Roma a caccia di punti per l’obiettivo Champions: Gian Piero Gasperini presenta in conferenza stampa la sfida di San Siro contro l’Inter capolista.

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Tre punti per la classifica, per il morale e per lanciare un messaggio chiaro alle rivali nella corsa al quarto posto. La Romasi prepara alla sfida di San Siro contro l’Inter capolista, ben conscia dell’importanza della posta in palio.

I giallorossi sono sesti con 54 punti, gli stessi della Juventus, tre in meno del Como quarto. Per provare a guadagnare terreno su chi precede in classifica servirà tornare da San Siro con un risultato positivo.

Alla vigilia della gara, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa.

  • “SOULÉ È RECUPERATO”

    “Soulé ha recuperato e si è allenato con noi queste due settimane, sta molto meglio anche se chiaramente è stato fuori tanto tempo. Questa settimana era di nuovo lui. Wesley e Koné sono rientrati dalle nazionali ma sono ancora fermi, anche se la situazione di entrambi è più positiva rispetto alla diagnosi. Con Wesley out ci sarà Rensch sulla sinistra? Per domani c’è queste due soluzioni, o lui o Tsimikas. C’è anche quella di Angelino che è in crescita, ma ancora non prontissimo per giocare delle partite”, ha ammesso Gasperini parlando di singoli.

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  • LA CRISI DEL CALCIO ITALIANO

    Gasperini ha poi risposto così a una domanda in merito alla crisi attraversata dal calcio italiano: “Si fa anche il mio nome come futuro Ct della Nazionale? In questo momento vengono fatti i nomi di tutti. Il problema è una visione generale, un riassetto. Questo è molto più importante del tema di un singolo allenatore. Magari anche il tema campionati è da affrontare, tante squadre sono sparite. Non credo che di colpo si sia disimparato a giocare a calcio: penso sia una questione dell’intero sistema che non va, non è un problema unico".

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  • “CONCENTRATI SOLO SULLA VOLATA FINALE”

    L’allenatore giallorosso ha poi proseguito: “C’è ancora unità d’intenti con Ranieri e Massara? Non abbiamo fatto riunioni recenti, in questo momento siamo concentrati sul campionato, è una fase decisiva, siamo lì insieme alla Juve, credo che questo è quello che impegna il pensiero di tutti quanti, a me personalmente in modo totale.  Come ho visto la squadra? Abbiamo fatto un buon lavoro in queste due settimane, ma con 8/9 giocatori, gli altri sono stati impegnati con le nazionali. La squadra sotto il profilo atletico non è mai mancata: rimanendo alle ultime partite, sono state gare giocate molto bene, che purtroppo non sempre sono coincise con la vittoria, anche se ci siamo andati vicinissimi. L’unica settimana brutta è stata quelle delle due sconfitte consecutive con Genoa e Como e lì mi fermo, non sono state due partite sfortunate”.

  • L’IMPORTANZA DEL QUARTO POSTO

    Gasperini non nasconde l’importanza che avrebbe il quarto posto anche in vista della prossima stagione: “Sono argomenti di cui si parla e che condizionano molto la stagione che verrà. Tutti auguriamo di arrivare tra le prime quattro, anche e soprattutto per il motivo economico. La società sta già lavorando sul prossimo anno, è evidente che quello che ci si porta dietro dalla precedenti gestioni è arrivato a un momento che pesa. Non so se ho gettato base importanti per il futuro, il bilancio si fa alla fine, per quello che posso dire fino ad adesso sono molto contento di questa scelta e di come si è sviluppata l’esperienza. Son contento per la fiducia che mi sono conquistato con gran parte della tifoseria e per il rapporto che ho avuto con la squadra, che ha sempre priorità si tutto.

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  • IL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ E IL FUTURO

    "Ho un rapporto schietto, aperto, sincero e anche molto condiviso con la società. Io provo a portare le mie idee per soddisfare le richieste fatte dalla proprietà nel momento in cui mi ha contattao. Per me è un'esperienza fantastica, chiaramente in mezzo ad alcune difficoltà, ognuno vede il calcio a modo proprio. Il mio obiettivo è sempre migliorare la squadra, in base alla possibilità della società. Se il 1° luglio sarò ancora l’allenatore della Roma? Me lo auguro, ma devono essere soddisfatte tutte le componenti, non solo io. Ora giochiamo contro l’Inter, poi il 1° luglio non lo so. Malen ha convinto tutti, poi le valutazioni economiche le fa la società. Credo che siamo una buona squadra che va migliorata. Forse potevamo fare un po’ di più quest’anno, ma se siamo nella posizione di classifica dove siamo abbiamo dei valori e una base molto solida", ha concluso Gasperini.

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