Gasperini tra Inter e futuro: "Spero di restare qui, la squadra va migliorata. Soulé è recuperato"

L’allenatore giallorosso ha poi proseguito: “C’è ancora unità d’intenti con Ranieri e Massara? Non abbiamo fatto riunioni recenti, in questo momento siamo concentrati sul campionato, è una fase decisiva, siamo lì insieme alla Juve, credo che questo è quello che impegna il pensiero di tutti quanti, a me personalmente in modo totale. Come ho visto la squadra? Abbiamo fatto un buon lavoro in queste due settimane, ma con 8/9 giocatori, gli altri sono stati impegnati con le nazionali. La squadra sotto il profilo atletico non è mai mancata: rimanendo alle ultime partite, sono state gare giocate molto bene, che purtroppo non sempre sono coincise con la vittoria, anche se ci siamo andati vicinissimi. L’unica settimana brutta è stata quelle delle due sconfitte consecutive con Genoa e Como e lì mi fermo, non sono state due partite sfortunate”.