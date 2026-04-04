Gasperini tra Inter e futuro: "Spero di restare qui, la squadra va migliorata. Soulé è recuperato"

Tre punti per la classifica, per il morale e per lanciare un messaggio chiaro alle rivali nella corsa al quarto posto. La Romasi prepara alla sfida di San Siro contro l’Inter capolista, ben conscia dell’importanza della posta in palio.
I giallorossi sono sesti con 54 punti, gli stessi della Juventus, tre in meno del Como quarto. Per provare a guadagnare terreno su chi precede in classifica servirà tornare da San Siro con un risultato positivo.
Alla vigilia della gara, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa.