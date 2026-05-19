Gasperini riscopre l'emergenza: defezioni e giocatori a rischio per la decisiva sfida Champions col Verona

Gasperini a Verona dovrà fare a meno di un altro dei suoi titolari inamovibili: Wesley.

A fermare l'esterno brasiliano non sarà un infortunio, bensì una squalifica rimediata nel corso del derby.

Nel secondo tempo, per lui è scattato un cartellino rosso diretto, dopo un più che acceso confronto con Rovella (anche lui espulso).

Una lite che ha fatto seguito a momenti di tensione che si erano già verificati in precedenza e che ha posto fine in anticipo alla sua stagione. A prendere il suo posto a sinistra sarà Rensch.