Gasperini riscopre l'emergenza: defezioni e giocatori a rischio per la decisiva sfida Champions col Verona

Da inseguitrice a inseguita: l'ultima giornata di campionato ha avvicinato incredibilmente la Roma al traguardo Champions League.
La compagine giallorossa, battendo la Lazio 2-0 nel derby, non solo ha inanellato la sua quarta vittoria consecutiva in campionato, ma soprattutto ha approfittato del clamoroso passo falso della Juventus in casa contro la Fiorentina.
L'obiettivo è lì a un soffio ma, proprio in vista dell'ultima partita, quella in casa di un Verona già retrocesso, Gian Piero Gasperini si ritroverà nuovamente costretto a fare i conti con un problema già a lungo affrontato in questa stagione: l'emergenza.