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Gian Piero Gasperini RomaGetty Images
Leonardo Gualano

Gasperini riscopre l'emergenza: defezioni e giocatori a rischio per la decisiva sfida Champions col Verona

Serie A
Roma

La Roma cercherà a Verona i punti che le mancano per la qualificazione alla Champions League: al Bentegodi potrebbe però scendere in campo una squadra decimata.

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Da inseguitrice a inseguita: l'ultima giornata di campionato ha avvicinato incredibilmente la Roma al traguardo Champions League.

La compagine giallorossa, battendo la Lazio 2-0 nel derby, non solo ha inanellato la sua quarta vittoria consecutiva in campionato, ma soprattutto ha approfittato del clamoroso passo falso della Juventus in casa contro la Fiorentina.

L'obiettivo è lì a un soffio ma, proprio in vista dell'ultima partita, quella in casa di un Verona già retrocesso, Gian Piero Gasperini si ritroverà nuovamente costretto a fare i conti con un problema già a lungo affrontato in questa stagione: l'emergenza.

  • FUORI NDICKA AL BENTEGODI

    Contro il Verona, Gasperini non potrà contare su uno degli elementi più importanti della sua difesa: Evan Ndicka.

    Il centrale ivoriano, dal suo ritorno dalla Coppa d'Africa, ha giocato tutte le partite da titolare, saltandone solo una: quella persa sul campo del Como a causa di una squalifica.

    Ebbene, al Bentegodi non ci sarà a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro rimediata nel corso del primo tempo del derby. A sostituirlo nel terzetto difensivo giallorosso a Verona sarà uno tra Ghilardi e Ziolkowski.

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  • Rovella Wesley Roma LazioGetty Images

    WESLEY OUT PER SQUALIFICA

    Gasperini a Verona dovrà fare a meno di un altro dei suoi titolari inamovibili: Wesley.

    A fermare l'esterno brasiliano non sarà un infortunio, bensì una squalifica rimediata nel corso del derby.

    Nel secondo tempo, per lui è scattato un cartellino rosso diretto, dopo un più che acceso confronto con Rovella (anche lui espulso).

    Una lite che ha fatto seguito a momenti di tensione che si erano già verificati in precedenza e che ha posto fine in anticipo alla sua stagione. A prendere il suo posto a sinistra sarà Rensch.

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  • PELLEGRINI VERSO IL FORFAIT

    Tra coloro che non dovrebbero essere della gara al Bentegodi, anche Lorenzo Pellegrini.

    Il centrocampista giallorosso, poco prima del Derby della Capitale, ha accusato un problema sulla cicatrice del bicipite femorale destro.

    Le sue condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi giorni, ma un suo recupero appare ad oggi difficile.

  • Manu Kone RomaGetty

    ANCHE KONÉ DA VALUTARE

    A completare il quadro, anche la situazione relativa a Manu Koné.

    Il centrocampista francese è stato costretto a saltare il Derby della Capitale a causa di un problema muscolare rimediato nel corso dell'allenamento di rifinitura della vigilia.

    A fermarlo è stato un sovraccarico all'altezza della coscia e anche la sua presenza in campo con il Verona è tutt'altro che scontata.

    Proverà a recuperare in tempo per la sfida del Bentegodi, ma se non dovesse farcela a prendere il suo posto potrebbe essere nuovamente El Aynaoui.

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