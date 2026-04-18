Gasperini e la querelle con Ranieri: "Vedremo tra un mese, affronteremo le cose a fine campionato"

La Roma non va oltre all'1-1 interno contro l'Atalanta e rischia ora di vedersi fare più in salita la strada che conduce al quarto posto e quindi alla qualificazione alla prossima Champions League.
Un pareggio in rimonta per i giallorossi che, nel finale della prima frazione, hanno trovato con Hermoso il goal che ha consentito di pareggiare la rete siglata in apertura da Krstovic.
Gian Piero Gasperini, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di 'Sky".