Gasperini e la querelle con Ranieri: "Vedremo tra un mese, affronteremo le cose a fine campionato"

"Una scelta tra me e Ranieri a fine stagione? Io sono stato tirato dentro a questa cosa. Da una settimana non si parla di altro ed io non ho mai dato risposta e continuerò a non darla perché mi non mi sembra una cosa piacevole per tanta gente e abbiamo visto quanta ce ne era questa sera allo stadio. Abbiamo ancora cinque partite per lottare per dei traguardi e secondo me questa squadra ha fatto molto bene il suo percorso se è vero che siamo avanti quattro punti ad una squadra forte come l'Atalanta che l'anno scorso è arrivata terza e si è qualificata per la Champions. Lottiamo con il Como e la Juve, vedo che anche altre squadre fanno fatica, ma io sono concentrato su questa situazione, bisogna chiudere benissimo questo campionato perché per me è stata un'esperienza straordinaria. Sono arrivato con tanto scetticismo intorno, ma la squadra mi ha seguito fortemente e di questo sono grato ai giocatori e ci sono state anche le gratificazioni che il pubblico mi ha concesso fino ad adesso. Quello che sarà tra un mese lo vedremo, affronteremo le cose a fine campionato".