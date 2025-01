Gasperini vuole cambiare la storia: "Per la prima volta contro l'Inter in condizioni normali"

L'allenatore dell'Atalanta presenta in conferenza stampa la semifinale contro l'Inter di Inzaghi: "è la squadra più forte".

Quarta finale per l'Atalanta di Gasperini, oramai divenuta una grande d'Italia e d'Europa. Campione dell'Europa League 2024, la Dea prova a incrementare il proprio palmares conquistando la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Per l'Atalanta la prima sfida del torneo, di scena in quel di Riad, è quella contro l'Inter Campione in carica della Supercoppa. Le due nerazzurre una contro l'altra per provare a conquistare la finale, a cui arriverà anche una tra Juventus e Milan.

In campo il 2 gennaio, Gasperini ha svelato le sue sensazioni in vista della partita in gara secca che determinerà la prima finalista della Supercoppa Italiana.