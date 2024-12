Gasperini chiede rinforzi in attacco: chi può prendere l'Atalanta a gennaio

Nel post Lazio-Atalanta, Gasperini ha auspicato un importante intervento sul mercato di gennaio: ecco chi sono i nomi spendibili per la Dea.

L'Atalanta strappa il pareggio nei minuti finali all'Olimpico grazie alla zampata di Marco Brescianini e dalla trasferta di Roma torna con la certezza di chiudere il 2024 al primo posto, senza dimenticare però che l'Inter ha ancora una partita da recuperare.

Con il pareggio maturato contro la Lazio, di conseguenza, si chiude a 11 la striscia di vittorie consecutive della Dea che, in terra capitolina, ha avuto il merito di rimanere aggrappata alla partita soprattutto nel momento di massima pressione dei biancocelesti e alla fine il pari non può che essere considerato come un risultato positivo.

Nel post partita ha parlato Gian Piero Gasperini, con il tecnico nerazzurro che ha colto l'occasione per parlare di mercato, auspicando rinforzi in vista del mercato di gennaio.