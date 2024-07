L'argentino non gioca neanche la sfida contro il Mantova e sembra fuori dal progetto di Antonio Conte: la situazione legata al mercato.

Che Giovanni Simeone possa lasciare il Napoli è uno spunto che, consegnato dai primi giorni di ritiro a Dimaro, non lascia sorpresi.

L'attaccante argentino non sembra essere al centro del progetto di Antonio Conte e, per questo motivo, potrebbe cambiare maglia, ma rimanendo in Serie A.

Tra i club interessati a Simeone spunta l'idea Lazio, alla ricerca di un terminale offensivo da affiancare a "Taty" Castellanos dopo l'addio di Ciro Immobile.